Entree am Bahnhof : Ria-Maternus-Platz in Bad Godesberg ist so schön wie einst

Bad Godesberg Der Bad Godesberger Bahnhofsvorplatz macht seinem Namen alle Ehre. Die Verwaltung stellt das umgestaltete Areal mit Springbrunnen am Ria-Maternus-Platz am Mittwoch vor.

Die Bezirksvertretung habe es sich alles andere als leicht gemacht, die Platzgestaltung zu diskutieren, erinnerte Jansen an viele Debatten. Schließlich aber habe man sich darauf geeinigt, die Historie aufleben zu lassen. „Stadtmarketing-Pavillon, der Platz und der Bahnhof kommen schon jetzt völlig anders zur Geltung“, meinte der Bezirksbürgermeister. In der Nachbarschaft erinnere zudem das Lokal von Ria Maternus an „eine Ikone der Bonner Republik“. „Wir wollen noch an vielen Stellen in Bad Godesberg die reiche Tradition pflegen und den Stadtbezirk trotzdem in die Zukunft führen“, so Jansen.