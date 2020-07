Gesamtwert von 4,5 Milliarden Euro : Gesundheitsministerium in Bonn bezahlte bestellte FFP2-Masken nicht

Nationale Reserve für Schutzausrüstung

Zu Beginn der Corona-Pandemie fehlte es massiv an Schutzkleidung und Atemmasken. Um in Zukunft eine solche Situation zu vermeiden, hat die Bundesregierung ein Konzept zum Aufbau einer „Nationalen Reserve Persönliche Schutzausrüstung“ erarbeitet. Damit sollen über 2021 hinaus nicht nur das Gesundheitswesen, sondern auch vulnerable Gruppen, Verwaltung und Wirtschaft sowie kritische Infrastrukturen besser mit Schutzausrüstung und anderen medizinisch notwendigen Verbrauchsgütern versorgt werden können, heißt es in der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion. let