Banner am Beethoven-Denkmal entfernt : Demonstrantin aus Bonn fühlt sich von Polizei falsch behandelt

Banner am Beethoven-Denkmal entfernt

Bonn Die Bonnerin Veronika Fulde demonstrierte am Beethoven-Denkmal, ein Polizist entfernte ihr Banner. Der Grund ist eine spezielle Regel, die jedoch nichts mit Corona zu tun hat.

Die Bonnerin Veronika Fulde ist sauer auf die Polizei. Am 9. Mai hatte sie auf dem Münsterplatz mit einem Banner gegen Krieg demonstriert. Dann jedoch sei ein Polizist aufgetaucht, der ihr Banner „zügig und entschlossen“ heruntergerissen haben soll. „Auf eine solche barbarische und gewaltsame Handlung war ich nicht vorbereitet“, schreibt die Künstlerin dem GA und ergänzt: „Auch über seine verbale Begleitung war ich fassungslos.“ Dabei habe sie sich bei der zuständigen Behörde eine präsentative Erlaubnis eingeholt. Dennoch habe der Polizist ein weiteres Auto mit einem Kollegen angefordert.

Bei dem Polizisten handele es sich um einen Mitarbeiter der Innenstadtwache Gabi, der zu dem Vorfall befragt worden sei, erklärt derweil Polizeipressesprecher Frank Piontek. Und in der Schilderung des Beamten klingt der Hergang dann etwas anders. So habe der Polizist auf seiner Streife das Banner direkt vor dem Beethoven-Denkmal bemerkt und sich bei den am Denkmal sitzenden Passanten nach dem Eigentümer erkundigt. Als sich niemand verantwortlich fühlte, habe er das Banner aus der Befestigung gelöst. Anlass für sein Einschreiten: Laut Polizei gibt es eine Regelung, die das Aufstellen solcher Banner nur mit zehn Meter Abstand vom Denkmal gestattet.