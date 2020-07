Unzumutbar für Fußgänger und Radfahrer : Kritik an aktueller Wegeführung über die Viktoriabrücke

Kritik an aktueller Wegeführung über die Viktoriabrücke

Bonn Seit Montag ist die neue Hälfte der Viktoriabrücke für den Verkehr freigegeben und schon hagelt es Kritik: SPD, Grüne und der Allgemeine Fahrradclub Deutschland beklagen die aus ihrer Sicht für Fußgänger und Radfahrer unzumutbare Wegeführung über die Brücke.

Gabi Mayer, Vizechefin und verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion, zeigt zwar Verständnis für das städtische Tiefbaumt: „Sicherlich ist eine Baustelleneinrichtung im laufenden Betrieb nicht einfach“. Aber offensichtlich habe man Fußgänger und Radfahrer vergessen. So müssten sie aus der Nordstadt kommend mehrere kleine Mittelinseln überqueren, um auf die Viktoriabrücke zu gelangen. Ihr Fraktionskollege Herbert Spoelgen kritisiert zudem die Holzbrücke, die über das Brückenteil gesetzt werden musste, an das später die Rampe zur Thomastraße anzuschließen ist. Dort sei nicht nur Splitt ausgestreut worden, sondern diese Brücke sei eigentümlicherweise noch mit zwei 90-Grad-Kurven versehen worden. „Viel gefährlicher kann es an der Stelle ja gar nicht gehen.“