Weihnachtsmärkte in der Region : Corona-Krise bringt Diskussion um Bonner Wintermarkt zurück

Bonn Folgt in Bonn auf den Weihnachtsmarkt ein Wintermarkt? Vorschläge dazu werden seit Jahren diskutiert und nehmen sich andere Städte zum Vorbild. Ein Wintermarkt könne Ausfälle in der Corona-Krise kompensieren. Die Meinungen der Aussteller gehen jedoch auseinander.

Noch ist alles in Sommerferienstimmung, doch so manch einer hat bereits Weihnachten im Sinn. Wie die Bonner Bezirksverordnete Nicole Bonnie. Die CDU-Politikerin schlägt vor, den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr – wie auch immer er mit Blick auf die Corona-Pandemie gestaltet werden kann – über das Christfest hinaus zu verlängern. Und ihn dann in der Zeit nach Weihnachten einfach Wintermarkt zu taufen. Eine Idee, mit der Bonnie beim Verein City-Marketing offene Türen einrennt.