Unfallursache unklar : Kran in London umgestürzt: Toter und mehrere Verletzte

Kran in London umgestürzt: Toter und mehrere Verletzte

London Ein Kran stürzt auf ein im Bau befindliches Mehrfamilienhaus und zwei Reihenhäuser. Die Ursache des Unfalls ist zunächst unklar.

In London ist ein Mensch durch einen umstürzenden Kran ums Leben gekommen, vier weitere wurden verletzt. Das teilte der Rettungsdienst London Ambulance Service am Abend per Kurznachrichtendienst Twitter mit.