Konzert in Bad Honnef : Patti Smith tritt 2021 auf der Insel Grafenwerth auf

Bad Honnef Im vergangenen Jahr spielte Joan Baez auf der Insel Grafenwerth. Nun kündigt sich ein weiterer Star an: Die „Godmother of Punk“ Patti Smith kommt im kommenden Juni nach Bad Honnef.

Vor zwei Jahren konnten Konzert-Besucher Patti Smith in Köln immer noch als Musikerin erleben, die authentisch ist, die emotional ist, engagiert, mit (damals) 71 Jahren immer noch ein wenig zornig auf das, was in der Welt geschieht, immer noch widerspenstig wie ein Teenager, kratzbürstig und sanft. Nun tritt sie am 7. Juni 2021 auf der Insel Grafenwerth in Bad Honnef auf. Damit hat der Bonner Veranstalter einen weiteren Top-Act auf den idyllisch gelegenen Platz vor den Toren Bonns verpflichtet. Der Presale startetete an diesem Donnerstagmorgen, 9. Juli, ab 10 Uhr bei ticketmaster. Bonnticket und alle anderen Vorverkaufsstellen haben die Tickets dann ab 13. Juli, 10 Uhr, im Verkauf.

Das Konzert auf der Insel Grafenwerth spielt Patti Smith mit einer exklusiven Quartett-Besetzung: An den Gitarren ihr Sohn Jackson Smith, an Percussion und Schlagzeug Sebastian Rochford (Polar Bear, Pulled By Magnets) und Tony Shanahan an Bass und Keyboards, der nicht nur seit 25 Jahren ebenfalls Bandmitglied ist, sondern dem sie auch in all ihren sonstigen Besetzungen vertraut. In Bad Honnef wird sich Patti Smith anlässlich des Beethoven-Jahres auch mit dem Komponisten und seinem Werk auseinandersetzen.